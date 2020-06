Furg é habilitada em projeto federal de pesquisa industrial

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) está entre as 11 instituições públicas federais de ensino que tiveram grupo de pesquisa credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). As novas unidades foram credenciadas com o apoio do Ministério da Educação (MEC), e os grupos de pesquisadores das instituições terão disponíveis cerca de R$ 30 milhões para investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender a demandas do setor industrial.

A área para a qual Furg foi credenciada é Robótica Inteligente e a proposta surgiu a partir do trabalho do grupo de pesquisa em Automação e Robótica Inteligente (Nautec) do Centro de Ciências Computacionais da universidade. As linhas de pesquisas contempladas são voltadas a ciência de dados, geoinformação e robótica e automação.

A unidade Embrapii vai operar no Centro de Inovação em Robótica e Ciência de Dados, vinculado ao Parque Tecnológico da universidade. Para o vice-reitor, da universidade, Danilo Giroldo, o credenciamento da Furg é um marco importante para as atividades de inovação na universidade e para o território. "A Embrapii promove os mais eficientes mecanismos de aproximação e coparticipação entre empresas e instituições de pesquisa nos processos de inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil. O credenciamento da nossa universidade reflete tanto a excelência e a maturidade do grupo proponente como da própria instituição", afirma.

Sílvia Botelho, diretora do Centro de Ciências Computacionais, avalia que o credenciamento tem potencial para alavancar o desenvolvimento da Região Sul do Estado. "Particularmente em nossa região, a presença de uma unidade Embrapii se constituirá em um importante vetor de desenvolvimento, baseado no conhecimento capaz de promover excelentes oportunidades de emprego e renda para Rio Grande e região", avalia