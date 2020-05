Sindilojas promove ação solidária em Bento Gonçalves

A partir do espírito participativo, uma das marcas da população de Bento Gonçalves, o Sindilojas Regional Bento, juntamente com o Sindilojas Jovem, lançou a ação 'Bento é Super', despertando em cada habitante o sentimento de solidariedade para enfrentar a Covid-19. Quem usar seu poder solidário para doar alimentos não perecíveis, água sanitária, sabonete e sabão nas empresas associadas ao Sindilojas Regional Bento receberá uma máscara personalizada de combate ao coronavírus.

A máscara, que segue as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), é de TNT duplo, podendo ser lavada e reutilizada. "Queremos contagiar toda população com a ação. Enquanto convocamos as pessoas a participar doando alimentos e artigos de limpeza para repartir com os menos favorecidos, também pensamos na segurança e saúde de todos. Por isso, a máscara é a nossa marca. O poder solidário está nas nossas mãos. Podemos ser super heróis, mas heróis no combate a Covid-19", destaca o presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio.

Inicialmente, serão distribuídas duas mil máscaras, através das empresas associadas que serão pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. A entidade está distribuindo os cartazes para serem colocados na vitrine identificando o local como ponto de coleta. Cabe a cada estabelecimento, receber as doações e em cada uma delas entregar a máscara de proteção. A secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes), apoiadora da ação, estará fazendo o recolhimento das doações semanalmente. As empresas também podem solicitar a coleta pelo telefone, caso não possam levar até os pontos na cidade.