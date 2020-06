Flores da Cunha divulga programação de Corpus Christi, que será virtual

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a secretaria de Turismo de Flores da Cunha anunciaram a programação de missas e demais atividades online de Corpus Christi, que ocorre entre os dias 11 a 14 de junho. O cancelamento das ações presenciais ocorre devido à pandemia mundial do Covid-19, a fim de evitar aglomeração. A tradição de confeccionar os tapetes de serragem colorida comemorou 55 anos em 2019, sendo o maior evento turístico da cidade, que recebe mais de 30 mil pessoas anualmente em um dos mais tradicionais atos da data no Rio Grande do Sul, mas foi cancelada neste ano

Entre as ações, destaques para as transmissões online de novenas, missas, realização de benção com Santíssimo pela cidade, e um carreata com drive-thru de benção no Eremitério do Frei Salvador. As missas vão ser realizadas em diversas comunidades do interior com a capacidade máxima de 25% de pessoas, com utilização de máscaras e respeitando o distanciamento pessoal obrigatório (algumas celebrações vão ocorrer nos salões das comunidade).

A paróquia também está solicitando que a população realize doação de alimentos e material de limpeza e higiene na Igreja Matriz, ou durante as celebrações nas capelas do interior e bairros. Com os donativos será realizado um grande tapete solidário em que os itens serão distribuídos às famílias em vulnerabilidade social do munícipio.

No dia de Corpus Christi, 11 de junho, haverá missas das 9 às 18h na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Para depois da missa das 9h está programada uma benção com o Santíssimo pelas principais ruas centrais da cidade. Já no domingo, dia 14 de junho ocorre uma missa especial no Eremitério do Frei Salvador às 9h, e no período da tarde, a partir das 14h a saída em frente a Igreja Matriz de uma carreata com Santíssimo até o Eremitério do Frei Salvador, onde vai ocorrer benção aos carros.