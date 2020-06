Alunos de Vera Cruz terão atividades alusivas ao aniversário da cidade

Os 61 anos de emancipação de Vera Cruz serão lembrados em atividades entregues a estudantes da rede municipal de ensino na próxima semana. A proposta da secretaria municipal de Educação tem por objetivo instigar os professores a explorar a criatividade dos alunos através de um trecho do hino do município: Vera Cruz do meu bem-querer.

A distribuição dos materiais ocorre na quarta-feira e a realização deve ser feita em casa até 12 de junho. Entre as atividades que serão propostas pelas escolas e professores estão representar um ponto turístico de Vera Cruz por meio de um desenho; ler e cantar o hino de Vera Cruz com os familiares; escrever um texto ou poesia; produzir uma foto com celular ou máquina fotográfica com o tema Vera Cruz visto da janela/porta de minha casa. Os estudantes podem elaborar uma cuca, bolo ou pão - verdadeiro ou com materiais diferentes - para comemorar os 61 anos do município, cuja data é celebrada em 7 de junho.