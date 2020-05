SAÚDE Notícia da edição impressa de 29/05/2020. Alterada em 29/05 às 03h00min Venâncio Aires confirma primeira morte por dengue no município

A Vigilância Epidemiológica de Venâncio Aires recebeu a confirmação de dengue em paciente que faleceu na semana passada no município. O exame foi analisado no Laboratório Central do Estado (Lacen). A idosa, de 67 anos, era diabética, cardiopata e tinha obesidade.

Ela morava em um dos bairros onda há confirmações de casos de dengue. Ela faleceu na sexta-feira passada e estava internada no Hospital São Sebastião Mártir desde o dia 16 deste mês. Este é o primeiro óbito pela doença causada pelo mosquito aedes aegypti no município. Conforme o último levantamento divulgado pela prefeitura, 141 pessoas já haviam positivado para dengue em 215 testes já realizados no município. Destes, 57 resultaram negativo. Outros 17 aguardam o resultado de exames.