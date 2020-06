Prefeitos da Amvat se unem à Famurs e querem que pleito municipal seja realizado somente em 2022

A maioria dos prefeitos representados pela Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) é contra a realização das eleições neste ano, em função da pandemia do coronavírus. A entidade está elaborando um documento com a manifestação contrária ao pleito em 2020, que será enviada para os senadores e deputados federais gaúchos.

A posição da Amvat é a mesma de outras entidades regionais e da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).A diretoria da Famurs e os gestores regionais foram unânimes em confirmar a inviabilidade da realização das eleições em 2020.

Os prefeitos defendem que a melhor solução, frente à crise de saúde e econômica, é a unificação de mandatos e eleições únicas em 2022. Mesmo se fosse em dezembro, as entidades acreditam que a eleição ficaria dificultada por se tratar de um período de fechamento de contas por parte dos gestores. "Vivemos um momento atípico e precisamos concentrar esforços em salvar vidas. Nosso papel, agora, é combater o coronavírus. Se uma eleição fosse realizada em outubro, colocaríamos em risco a vida das pessoas que trabalham em uma eleição e dos eleitores. Sem contar no custo que representa todo o processo eleitoral, ainda mais se forem observadas as questões sanitárias que serão necessárias", destaca o presidente da Amvat e prefeito de Nova Bréscia, Marcos Martini.

Conforme a Famurs, cerca de 140 milhões de brasileiros estão habilitados a votar e mais de 2 milhões de mesários e servidores eleitorais se envolvem no pleito. Martini também acredita que todo o processo democrático será afetado, caso as eleições ocorram neste ano. "Uma eleição tem todo um trabalho anterior, de convenções, de apresentação de propostas às pessoas, e tudo isso ficaria prejudicado", argumentou.