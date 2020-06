Prefeitura de Teutônia repassa R$ 1 milhão a hospital

O Executivo de Teutônia sancionou a lei que autoriza o repasse financeiro de R$ 1 milhão oriundos de emendas de deputados federais ao Hospital Ouro Branco. O recurso será repassados à casa de saúde via Gestão Plena da Saúde do município e será aplicado no custeio e manutenção das atividades do hospital.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, ressalta a importância deste recurso ao hospital. "Só temos a agradecer aos parlamentares que destinaram as emendas ao Hospital Ouro Branco. Independente de cor partidária, a mobilização em prol do nosso hospital é suma importância", ressalta.

Os recursos das emendas são oriundas do Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade. O recurso será destinado ao pagamento de despesas de aquisição de insumos, materiais e medicamentos de uso hospitalar utilizados na assistência ao paciente e de despesas com energia elétrica.