Prefeitura prepara estrutura para instalar câmeras em Sapucaia do Sul

A prefeitura de Sapucaia do Sul está trabalhando na instalação das estruturas que receberão as novas câmeras de videomonitoramento na cidade. Até agora, 14 dos 29 pontos já estão prontos e já foi solicitada a ligação de energia nos locais.

Ao todo, o município instalará 85 câmaras, sendo 29 câmeras com giro de 360º (speed dome), 48 câmeras fixas e 8 câmeras OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para leitura de placa que serão instaladas em pontos de cercamento eletrônico. Além do processo de instalação das câmeras, a prefeitura iniciou também a reforma do local onde funcionará a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, com espelhamento na Sala de Operações do 33º Batalhão de Polícia Militar. A sala de gerenciamento com sistema de videoconferência contará com software que auxilia na detecção de ocorrências em andamento e reconhecimento facial, além de câmeras de alta definição.