Gramado confirma Natal Luz e apresenta detalhes

A Gramadotur, autarquia que promove os eventos de Gramado, apresentou em uma live o projeto de decorao do 35 Natal Luz.Em sua fala, o prefeito Fedoca Bertolucci confirmou que o evento que ter 101 dias, entre 22 e outubro at 30 de janeiro de 2021.

A diretora de Decorao do 35 Natal Luz, Cludia Casagrande, juntamente com a Trupe de Natal, apresentou o projeto de decorao do evento. "Este ano a cenografia, mais do que nunca, trar o ldico do Natal para as ruas, em uma decorao color, quente e alegre, afinal o Natal Luz de Gramado est em festa, so 35 anos de uma linda histria e queremos encantar mais do que nunca a nossa comunidade e visitante", disse Cludia.

O Papai Noel, um dos principais smbolos do Natal, vai ganhar uma casa projetada na Vila de Natal com todo cuidado e carinho pelas equipes de decorao. A famosa Rua das Renas, no centro de Gramado, ser protagonista nesta edio do evento e vir com um novo conceito, assim como os Soldadinhos Quebra-Nozes que tero destaque especial na decorao da cidade

As peas exclusivas da decorao foram cuidadosamente projetadas com o objetivo claro de alegrar a cidade de Gramado. "Queremos alegrar nossa cidade durante o dia e encantar durante a noite", comentou Cludia. Sem participar da live, mas na coordenao do evento, a diretora de Eventos da Gramadotur, Iara Sartori, destacou a preocupao da organizao. "Temos que, nesse momento, oferecer uma decorao que comemore e recupere as lembranas dos 35 anos da existncia do Natal Luz", disse. Iara afirmou ainda que, esse formato de uma decorao tradicional, bonita e elegante, tem o objetivo que todos sejam recebidos calorosamente neste perodo do Natal Luz.