Caxias do Sul muda local de abrigo voltado para pessoas em situação de rua

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou a mudança do abrigo provisório para pessoas em situação de rua localizado nos Pavilhões da Festa da Uva para o prédio do antigo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver, localizado na avenida Circular Pedro Mocelin, bairro Cinquentenário. No total, 32 pessoas foram transferidas para o novo espaço.

A diretora de Proteção Social Especial da Fundação de Assistência Social, Vanda Vittorazzi, explica que o novo espaço é mais adequado e acolhedor. "O lugar é calmo e ficou muito bom após a reforma com a pintura e troca de telhado", explica. O abrigo tem área de aproximadamente 1.200 metros quadrados e conta com salas multiuso, dormitórios, cozinha, refeitório, área de convivência e amplo pátio externo.

A redução de abrigados, que estava em pouco mais de 60 pessoas nos Pavilhões no início do mês, deve-se à assistência social e ao auxílio emergencial do governo federal. "Tivemos 16 pessoas que voltaram para as suas cidades e outros voltaram para as ruas. O novo abrigo têm espaço para 50 pessoas. Os pavilhões se tornaram um espaço muito frio para a equipe e para os usuários, temos que dar segurança a todos neste momento de pandemia", explica a presidente da FAS, Marlês Stela Sebben.