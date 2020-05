Empresas de Pelotas terão plataforma para venda on-line

A segunda reunião virtual do Comitê Pró-economia, formado por entidades representantes de vários setores ligados ao desenvolvimento econômico do município, foi pautada pela formulação de iniciativas concretas para ajudar na retomada da economia de Pelotas pós pandemia causada pelo novo coronavírus. Entre as ações, está o encontro entre integrantes do grupo com representantes de bancos e a criação de um fórum entre empresários e especialistas locais da área tecnológica.

A videoconferência foi aberta com uma novidade anunciada pelo presidente da Associação Comercial de Pelotas (ACP), Mauro Bom: o lançamento do primeiro comércio de vendas online local, construído por uma startup instalada no Pelotas Parque Tecnológico. O site Jubatus foi criado para comercializar produtos de empresas pelotenses e, como o nome sugere, quer se destacar dos demais e-commerces pela entrega rápida. "O canal de vendas já oferece os produtos de dez empreendedores do município, mas o desafio é fazer esse número aumentar para que se torne uma ferramenta efetiva nas ações de manutenção dos negócios", explicou o presidente da ACP.

A partir do relato da criação do site, a prefeita Paula Mascarenhas propôs a criação de um fórum para a aproximação entre os empreendedores locais, com a liderança das universidades e do Parque Tecnológico, e de especialistas na área da tecnologia. "Vamos investir na criatividade das startups, vamos unir quem tem o problema com quem pode encontrar a solução", sugeriu a gestora municipal ao repassar a demanda ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella, e pedir apoio à Aliança Pelotas.