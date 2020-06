Área do distrito industrial de Esteio começa a receber intervenções

A terraplenagem é a primeira medida em andamento das obras de infraestrutura do Condomínio Industrial Esteio do Futuro. Os trabalhos na área de mais de 33,8 mil metros quadrados, localizada no final da avenida. Celina Kroeff, bairro Novo Esteio, tiveram início nesta semana. O condomínio é composto por 19 lotes, que ocupam 20,1 mil m². Os terrenos têm área média de 1.062 m² e testada média de 29,72 m.

Esta etapa prevê, ainda, instalação da rede de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água, rede coletora de esgoto sanitário, rede de distribuição de energia e iluminação pública construção e pavimentação da rua interna do loteamento, com 20 metros de largura, e sinalização viária. Serão investidos cerca de R$ 3,097 milhões nesta intervenções, que serão executados por uma empresa que venceu o processo licitatório.

Uma das principais vantagens para a instalação de empresas no Esteio do Futuro, segundo a prefeitura, é a localização do loteamento, distante 20 quilômetros de Porto Alegre. O transporte por via terrestre é facilitado pela ligação do município com três importantes rodovias gaúchas (BR-116, BR-448 e RS-118), que permitem o acesso a outras regiões do Estado. A previsão é que os lotes sejam entregues em dezembro deste ano.

Aos empresários que tiverem interesse em adquirir um lote no Condomínio Industrial, um leilão público está agendado para o dia 16 de junho, às 15h, de forma online, pelo site da NS Leilões (www.nsleiloes.lel.br). Na página, é possível acessar mais informações sobre os terrenos disponíveis no distrito industrial, como a localização, a área e o valor inicial do lance para cada uma das áreas estipuladas. Cada lote será vendido individualmente, com preço inicial de R$ 300,00 por m². A aquisição será limitada a, no máximo, dois lotes por CNPJ, e o pagamento será feito em 25% na entrada e saldo em até 11 parcelas mensais e consecutivas.