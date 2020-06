SAÚDE Notícia da edição impressa de 29/05/2020. Alterada em 01/06 às 03h00min Hospitais do Norte gaúcho acenam com redução de leitos

A Associação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Norte do RS (Hospinorte), integrada pelas instituições prestadoras de serviços de saúde, divulgou um comunicado em que expõe a difícil situação pela qual passam os hospitais durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). A entidade alerta que os hospitais da região do Alto Uruguai estão enfrentando uma grave crise financeira para manter o seu funcionamento. O documento é assinados por casas de saúde de nove municípios.

Desde março, quando os atendimentos por conta da Covid-19 cresceram, houve uma expressiva redução de na busca por outros serviços, chegando a 60% do considerado normal. E os valores pagos pelo SUS e convênios não tem sido suficientes para a manutenção das atividades. Por serem instituições de prestação de serviços, grande parte dos seus custos se refere a profissionais, envolvendo a folha de pagamento e os contratos de prestação de serviços.

A associação alegou que, se não houver aporte de recursos, os hospitais terão que reduzir leitos e serviços, justamente em meio a uma pandemia, o que, consequentemente, impactará em prejuízos ao atendimento à saúde da população. Além dos repasses, a entidade busca, junto aos parlamentares gaúchos, o encaminhamento de emedas parlamentares para desafogar os custos.

A associação alega que houve também uma disparada nos custos, provocada pelo uso extensivo de EPIs (equipamentos de proteção individual) - além da dificuldade em adquiri-los; aumento de preços de insumos, visto que diversos itens hospitalares sofrem interferência do câmbio, que está em alta; foram necessários gastos para preparação das estruturas para o atendimento a pacientes com Covid-19; e cuidados com os funcionários, como consultas e testes para detecção da doença.

Por conta dessa situação, muitos hospitais já iniciaram processos de demissão, redução da jornada de trabalho com redução de salários, concessão de férias e antecipação de feriados. Pagamentos estão deixando de ser realizados a prestadores e fornecedores. Além disso, há atrasos de repasses financeiros por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul. Muitos hospitais ainda não conseguiram criar aditivos em seus contratos e não estão recebendo os chamados "incentivos de orçamentação". Também há pendências de pagamento por parte do Instituto de Previdência do Estado (Ipergs).