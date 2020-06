São Leopoldo irá fazer a revisão de plano municipal sobre a Mata Atlântica

A prefeitura de São Leopoldo lançou o processo de revisão do Plano Municipal da Mata Atlântica na abertura da Semana do Meio Ambiente deste ano. A programação de 2020 foi organizada com atividades virtuais para proporcionar a discussão dos temas ambientais com a participação da comunidade. O diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani, falou sobre o aumento no desmatamento na Mata Atlântica e as medidas que vêm sendo tomadas pela organização para reverter essa situação.

Para Mantovani, a Lei da Mata Atlântica é muito importante para os municípios auxiliarem na restauração da vegetação desse bioma. "A gente sabe que, quando tem problema no bioma, tem problema com a nossa qualidade de vida, tem problemas para outros biomas, tem problemas para o planeta. Por isso, acho importante essa questão da restauração", falou.

Segundo Mantovani, essa lei traz para o município a possibilidade de fazer a gestão dos seus ativos florestais, como fazer as conexões da mata ciliar, criar incentivo, IPTU verde. "É uma lei positiva que faz o pagamento de serviços ambientais, reconhece os pequenos proprietários. Tudo que a gente conquistou não pode ter retrocesso", destacou.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Darci Zanini, o território de São Leopoldo possui fragmentos de vegetação, que estão localizados em três pontos da cidade. Conforme os dados da secretaria, somando as 30 áreas protegidas e as matas ciliares dos oito arroios de São Leopoldo, a área total com remanescentes da Mata Atlântica, representa 24% da área total do município.

O processo de revisão do plano será aberto para a participação da comunidade, que poderá contribuir com sugestões que, posteriormente, serão apreciadas. O trabalho deve ser concluído e apresentado em 2021.