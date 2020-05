Garibaldi tem 83% dos pacientes com Covid-19 considerados curados

Com o grande número de testes rápidos e PCR aplicados a pacientes suspeitos de Covid-19, Garibaldi conta com um panorama realista da doença no município. De acordo com o Boletim Epidemiológico do município, o percentual de pessoas contaminadas pelo coronavírus e curadas chega a 83% dos casos totais.

Conforme a Vigilância Epidemiológica, até terça-feira o município contabilizava 349 casos positivos, dos quais 289 já estão recuperados. "Sabemos que existe uma grande subnotificação dos casos no Brasil. Realizando mais testes, conseguimos ter uma noção real da pandemia no nosso município e de que forma combatê-la", avalia o prefeito Antonio Cettolin. De acordo com a secretária da Saúde, Simone Agostini de Moraes, o crescimento no número total de casos é reflexo do aumento das testagens. Garibaldi teve alguns surtos, como em frigoríficos, mas a situação já foi controlada.

