Osório implementa teleatendimento para a Covid-19

A prefeitura de Osório lançou ontem o teleatendimento Covid19. Nessa primeira etapa estarão atendendo, sob coordenação da secretaria de Saúde, médico, enfermeiros e acadêmicos da área da saúde. Segundo explica o secretário de Saúde, Emerson Magni, o atendimento à distância evita que os pacientes precisem sair de casa para procurar os serviços de Saúde.

Além disso, pacientes infectados ou com suspeita de Covid-19 podem permanecer em quarentena e diminuir a circulação do vírus. Outro ponto positivo é a preservação dos profissionais de saúde. Com a prática, eles podem transmitir orientações e acompanhar pacientes sem entrar em contato físico com eles, permanecendo em segurança.

O secretário afirma que os atendimentos remotos podem diminuir a pressão nos sistemas de Saúde. A telemedicina permite que os pacientes recebam orientação e monitoramento de casa, deixando as clínicas e os hospitais livres para quem realmente precisa de um cuidado presencial.

