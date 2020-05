CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 28/05/2020. Alterada em 28/05 às 03h00min Primeira transfusão de plasma para tratar a Covid-19 no RS é feita em Caxias do Sul

O Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, realizou a primeira transfusão de plasma convalescente em um idoso de 63 anos, morador de Garibaldi, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há três semanas. Foram duas bolsas de plasma. A equipe monitora o paciente e acompanha as respostas do tratamento. Essa é a primeira transfusão de plasma convalescente na tentativa de auxiliar a criar anticorpos em um paciente diagnosticado com Covid-19 do Estado.

O plasma foi coletado pelo Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) na segunda-feira. O doador é um morador de Porto Alegre. Foram coletados, por aférese, 600 ml de plasma, o qual também foi utilizado para exames antes de ser entregue ao Hospital. A transfusão, feita na terça-feira, foi feita no paciente que estava há 14 dias com uso de um respirador. A ideia é monitorar a evolução do paciente com a transfusão, uma vez que estudos apontam uma melhora mais rápida com a transfusão do plasma.

A seleção dos doadores de plasma passa por avaliação rigorosa. Neste momento, as pessoas que podem doar são homens, de no mínimo 18 e no máximo 60 anos, que foram infectadas pelo coronavírus, tiveram Covid-19 confirmada por meio do teste PCR, estão há mais de 28 dias recuperados, sem sintomas da doença e não apresentam outras doenças infecciosas.

O Hemocs fará triagem e coleta dos interessados e as destinará aos hospitais que tiverem protocolo de estudo para uso. As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.