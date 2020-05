Casa voltada aos animais completa dois anos com 10 mil atendimentos em Canoas

Dois anos se passaram desde a reinaugurao do Centro de Bem-Estar Animal de Canoas (CBEA), e os resultados dos trabalhos surpreendem. Neste perodo, o local realizou 10.039 atendimentos, entre castraes, atendimentos clnicos e de emergncia. Alm disso, foram promovidas 19 blitze de proteo animal, cujo objetivo foi coibir maus-tratos, 27 feiras de adoo, 302 adoes de ces e gatos, 34 adoes de cavalos, alm de 111 equinos microchipados.

Conforme o prefeito Luiz Carlos Busato, o servio s possvel graas reforma realizada em toda a infraestrutura do CBEA, com a aplicao de R$ 407 mil nas obras. "Alm da reforma, o local ainda recebeu incremento nos investimentos, garantindo a disponibilidade de tratamento adequado, com medicamentos, insumos e aumento do nmero de pessoas para trabalhar no local", destacou Busato.

OCentro foi reinaugurado em maio de 2018 aps passar por uma srie de reformas estruturais, com a ampliao dos canis, alm da construo de dois novos, totalizando mais 34 boxes. Outra novidade com a reforma o pet play, que um local para socializao entre os animais albergados, com brinquedos que possibilitam a reabilitao e exerccios.

O local passou a ser referncia para os canoenses e demais cidades da regio, que procuram o local para conhecer a metodologia de trabalho e as melhorias realizadas. Todos os animais abrigados passaram por exames clnicos e laboratoriais, foram castrados, chipados, vacinados, desverminados e possuem coleiras antiparasitrias. A dedicao, porm, no apenas para os animais. Os funcionrios do Centro tambm passaram a ser valorizados com capacitaes, que so realizadas mensalmente.