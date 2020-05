Após abertura, centro de reabilitação tem alta procura em NH

Cerca de 1,3 mil solicitações foram feitas; intenção é que o local passe a ser referência no Vale do Sinos /PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Enquanto a luta contra o coronavírus segue intensa em Novo Hamburgo, uma outra batalha é travada de maneira bem positiva, também direcionada à vida e sobretudo aos recomeços. Os serviços do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), inaugurado no começo de abril, seguem a todo vapor contabilizando mais de 1300 atendimentos em cerca de um mês na cidade. O espaço já registra 129 fisioterapias, 52 consultas fonoaudiólogas, 109 atendimentos psicológicos e 855 procedimentos de avaliação antropométrica entre outros procedimentos e consultas.

"É um trabalho extraordinário porque é um lugar de recomeço, pessoas voltam a ter oportunidade de voltar à vida por meio da reabilitação intelectual, física, auditiva, visual. Retornar para a vida estimulando os sentidos é fantástico, extraordinário. E estamos muito felizes em oferecer um serviço de qualidade na saúde pública" afirma o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano. Ele reforça ainda que segue a busca da habilitação do CER IV junto ao governo federal para que o município possa ampliar o atendimento a outras cidades da região. Hoje, o local recebe apenas moradores de Novo Hamburgo, mas a ideia é que seja referência para outros municípios do Vale do Sinos.

A dona de casa Odete Terezinha Ferreira, 57 anos, já percebe a mudança na rotina da filha, Daiana Ferreira, 38, com paralisia cerebral, na motivação e disposição para desempenhar tarefas simples. "A Daia adora quando eu falo, 'vamos ao CER', ela fica toda sorridente, ela adora as consultas com a fisioterapeuta e com a Terapeuta Ocupacional. Agradeço muito a todos os profissionais que me atenderam e estiveram comigo até esse momento", comenta Odete.

Francesca Braga, fisioterapeuta que atendeu a Daiana, explica que o caso da paciente é crônico e o que o Centro proporciona é amenizar um pouco das dores e também uma qualidade de vida melhor. "Por isso, realizamos um manual de tarefas para a mãe realizar, pois a evolução dos pacientes é contínua e precisa ser mantida em casa", diz a fisioterapeuta.

O Centro Especializado em Reabilitação foi projetado para atender pessoas com as deficiências visuais, intelectual, física e auditiva. O local é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação, que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência no território. O local é o primeiro no Sul do Brasil nas quatro áreas de reabilitação.