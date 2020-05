Escola infantil em funcionamento é fechada em São Leopoldo

Após denúncias de funcionamento irregular da Escola de Educação Infantil Criança Aprendiz, no Centro de São Leopoldo, a força-tarefa, coordenada pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico determinou o encerramento das atividades do estabelecimento. Quatro crianças estavam no local, o que contraria o decreto que mantêm suspensas as aulas públicas e privadas no município, como medida de contenção da pandemia do coronavírus.

Conforme a chefe do Departamento de Fiscalização, Patrícia Ferreira, a denúncia foi atendida e uma equipe foi até o local. "Determinamos o imediato encerramento das atividades por contrariar o decreto, destacamos que as nossas equipes seguem atuantes cumprindo as determinações legais”, destacou. O decreto prevê multa de R$ 1.955,00 por descumprimento, podendo ser agravada em até cinco vezes o valor em caso de reincidência.