Posto de saúde de Butiá instala estrutura para viabilizar consultas

Quem buscar atendimento no posto de saúde Central de Butiá irá encontrar uma nova estrutura provisória para atendimento da comunidade. A prefeitura, através da secretaria municipal de Saúde, montou uma tenda de 100 metros quadrados para viabilizar o retorno de consultas, mas com a garantia de segurança dos pacientes e profissionais, em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19).

O espaço é composto por um consultório e área de espera mais ampla, respeitando o distanciamento, conforme a recomendação dos órgãos de saúde. A partir desta semana, as consultas que foram suspensas devido à crise atual, retornam do horário diurno até às 22h. O atendimento com psiquiatra, nutricionista, ortopedistas, entre outros, serão reativadas.