Aulas em Sapucaia do Sul segue suspensas até 30 de junho

Com o objetivo de conter a transmissão do novo coronavírus em Sapucaia do Sul e de manter as medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia, a prefeitura decidiu por prorrogar o período de suspensão das aulas no município. As aulas em toda a rede municipal, incluindo as escolas de Educação Infantil, e rede particular, assim como creches privadas e comunitárias, seguirão suspensas até o dia 30 de junho, conforme a determinação.

A medida foi definida durante reunião entre o prefeito, Luis Rogério Link e o secretário municipal de Educação, Aristeu Ismailow. A prorrogação da suspensão é destinada também as aulas em cursos e treinamentos presenciais em todas as escolas, autoescolas, faculdades, universidades públicas ou privadas, municipais, estaduais ou federais, e demais instituições de ensino, de todos os níveis e graus. Também estão inclusos no decreto estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças.