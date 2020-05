Alunos de Taquari receberão atividades escolares

Após o período de recesso, a secretaria de Educação de Taquari inicia na primeira semana de junho o envio das atividades escolares para todos os alunos da rede municipal. O conteúdo e a metodologia foram montados com as equipes diretivas e obedecendo as normas dos órgãos de saúde e educação.

Durante o período de elaboração do plano, foi feito o mapeamento dos estudantes que têm acesso à internet, bem como dos que moram próximos as escolas. As atividades serão encaminhadas de forma a pensar a realidade do aluno e sua faixa etária.

Conforme a pasta, todas as quartas-feiras serão enviados os trabalhos por meios eletrônicos, e haverá plantões nas escolas para entrega das atividades impressas. Após essa etapa, será feito o levantamento dos alunos que não têm condições, em especial pela distância, de irem até as escolas para buscarem os materiais, e os mesmos serão enviados pela equipe da prefeitura.