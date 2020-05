Univates anuncia retomada das aulas práticas a partir de segunda-feira

A Univates está organizando um cronograma de retorno das atividades presenciais de forma gradativa e intercalada. As atividades a serem retomadas são algumas aulas práticas, iniciando pelos componentes curriculares dos semestres finais do curso de Medicina, que reúnem cerca de 30 estudantes distribuídos em laboratórios e espaços de saúde externos, como hospitais.

A partir da próxima segunda-feira, 1 de junho, deve ocorrer a retomada das disciplinas práticas dos cursos técnicos e de graduação da universidade, respeitando as questões de distanciamento social. As turmas serão divididas em pequenos grupos para realizarem as atividades práticas, conforme agendamento das secretarias de curso. Para isso, será respeitada a capacidade reduzida de lotação do espaço de acordo com as condições de cada laboratório para as normas de distanciamento.

As aulas que possibilitam a concretização dos objetivos pedagógicos independentemente da ocorrência de encontros presenciais seguem de forma virtualizada até o final do semestre. Pessoas pertencentes ao grupo de risco estão recebendo orientações especiais de acordo com as atividades e dos cursos. Nos cursos de especialização, mestrado e doutorado, as aulas seguem sendo virtualizadas, com previsão de retomada de aulas presenciais somente a partir de agosto. Os cursos de Educação Continuada devem voltar a ocorrer no segundo semestre.

A volta das demais atividades está prevista para ocorrer a partir de segunda-feira, de forma alternada e progressiva até o final do mês de agosto. Espera-se que no máximo 30% dos funcionários retornem às atividades presenciais até o final de junho. Informações sobre o retorno das atividades dos setores da instituição devem ser divulgados nos próximos dias.