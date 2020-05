Prefeitos da Granpal divergem sobre pleito municipal deste ano

O coletivo de prefeitos da Associao de Municpios da Regio Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) discutiu, em reunio a pauta das eleies de 2020. Embora no haja consenso em funo dos desafios gerados pela pandemia, os lderes municipais defendem que a discusso precisa levar em considerao a opinio das cidades. "A pauta avana no Congresso e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem que os prefeitos sejam devidamente escutados", critica a presidente da entidade e prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti.

Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal apoia a ideia de que as eleies aconteam em outubro, pois o contrato de quatro anos precisa ser renovado democraticamente. "Construmos planos de governo de 2016 at 2020, e ouvir a populao necessrio", enfatiza. Para ele, possvel que os desdobramentos eleitorais ocorram de forma mais conectada com as plataformas digitais. A realizao do sufrgio ainda este ano tambm defendida por Miki Breier, de Cachoeirinha.

Na avaliao de Jos Sperotto, prefeito de Guaba, o pleito deveria ser transferido para 2022, diante do momento e da fragilidade da economia. "Precisamos reequilibrar a sociedade e canalizar recursos para sade. O Brasil no est preparado para o processo eleitoral", diz. Na mesma linha, segue o chefe do Executivo de Viamo, Valdir Jorge Elias.

Para Daion Maciel, de Santo Antnio da Patrulha, as eleies devem acontecer em outubro e, no sendo possvel, podem ser transferidas para 2022. "Fazer qualquer movimento para dezembro compromete o fim de mandato, inviabiliza a transio e pode, inclusive, trazer problemas para o processo de prestao de contas", enfatiza. Entre todos os prefeitos, h um entendimento de que a realizao do pleito no ltimo ms do ano seria um erro, pois atrapalharia o fluxo da gesto pblica.