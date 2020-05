Com readequação, hospital de Lajeado vai reduzir leitos de UTI exclusivos para Covid-19

A partir desta quinta-feira, o Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, irá redirecionar parte dos leitos que estavam sendo utilizados na ala exclusiva para tratar a Covid-19 para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. A medida irá possibilitar a retomada dos procedimentos eletivos que necessitem da UTI.

A decisão da direção da casa de saúde deixa em aberto a possibilidade de nova utilização dos leitos no tratamento por coronavírus em caso de necessidade. "Não podemos deixar leitos ociosos enquanto pessoas esperam por cirurgias cardiológicas, neurológicas ou oncológicas", avalia o diretor executivo, Cristiano Dickel. O espaço físico que até agora estava sendo utilizado pela UTI Covid, com oito leitos, ficará disponível para eventuais necessidades. A intenção do HBB é ter dinamismo na utilização dos espaços estruturados e montados, podendo sofrer alteração diariamente ou semanal conforme evolução dos números.

Para tomar esta decisão, o Hospital Bruno Born baseou-se na redução do quadro de hospitalização regional nas últimas semanas; no aumento de leitos disponíveis para atendimento de Covid-19 nas cidades de Estrela, Encantado, Taquari, Venâncio Aires, Santa Cruz e Cachoeira do Sul; na diminuição do número de atendimentos diários de pacientes com síndromes gripais na instituição e na rede básica de saúde e na necessidade de retomada na realização de cirurgias eletivas, conforme as cotas habilitadas com pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que demanda a existência de leitos de UTI Adulto disponíveis.

"Observamos que houve um incremento de 27 leitos na capacidade de atendimento em UTI no Vale do Taquari. Também percebemos a decrescente taxa de ocupação destes leitos - que era em média de 82% até o dia 15 de maio, e que começou a cair, atingindo hoje um percentual de 50,9% na macrorregião", detalha Dickel. "O número de atendimentos de síndromes gripais, tanto no hospital como na rede básica de saúde e UPA, caiu dois terços neste período."