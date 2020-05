Rolante recebe R$ 273 mil do governo federal para obras

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) fez mais uma liberação de recursos para obras de saneamento básico em oito estados, desta vez de R$ 8,1 milhões. Somados a todos os pagamentos do mês de maio, o montante já chega a R$ 30,1 milhões em todas as regiões do País.

No Rio Grande do Sul, a cidade de Rolante, no Vale do Paranhana, foi contemplada. O recurso é destinado a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Foram liberados R$ 273 mil. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a continuidade das obras é fundamental para apoiar os municípios no enfrentamento dos efeitos econômicos da Covid-19. "Com os repasses e a garantia das obras, estamos contribuindo para que os empregos sejam mantidos", falou o ministro.