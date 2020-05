Novo prédio da 3ª DP de Canoas é entregue

Noventa dias após a inauguração da sede da 2ª Companhia da Brigada Militar, no bairro Niterói, a prefeitura de Canoas entregou o novo prédio da 3ª Delegacia de Polícia (DP). A estrutura, localizada na avenida Sezefredo Azambuja Vieira, bairro Moinhos de Vento, conta com espaço e acessibilidade adequados para ampliar o atendimento aos moradores de doze bairros. Além disso, o prédio terá setores de plantão, cartório, serviço de investigação, depósito, celas de custódia temporária e estacionamento privativo.

Em cerimônia restrita para impedir a proliferação do novo coronavírus, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, ressaltou a cidade é uma das que mais investe nas forças de segurança no país. "Quando assumimos a gestão municipal, a maior preocupação dos canoenses era a criminalidade. Hoje, uma das áreas mais aprovada pela população é exatamente a segurança", disse.

De acordo com a chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, o novo prédio e as melhorias nas instalações da delegacia proporcionam o atendimento qualificado que a comunidade gaúcha merece. "Meu muito obrigado, em nome de toda a instituição, pela entrega de uma delegacia distrital, que tem a porta para a rua e vai acolher todos os cidadãos de Canoas com conforto e disponibilidade", agradeceu.

Em entrevista, o responsável pela 3ª Delegacia de Polícia, delegado Rodrigo Fuchshuber Caldas, afirmou que a comunidade, agora, conta com mais um espaço para investigação contra a criminalidade além das demandas que surgirem pelos moradores. O órgão se localiza em uma das regiões mais críticas do município e será capaz de desafogar o atendimento da Delegacia Policial de Pronto Atendimento (DPPA) de Canoas. "Mesmo que o cidadão não traga o fato para investigarmos, estaremos atrás da informação de forma mais rápida e eficaz", relata.