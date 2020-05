Prefeito de Gentil mantém apenas o secretário de Saúde no cargo

O prefeito de Gentil, Alcenir Dalmago, está trabalhando com diversas medidas de redução e contensão de gastos, visando amenizar a crise financeira que vem se agravando cada vez mais devido à pandemia de Covid-19. E a principal medida anunciada nesta semana é a exoneração de mais três secretários municipais, o que totalizam cinco, sendo que duas secretarias já estavam sem secretários efetivos. A única pasta que terá secretária municipal efetiva é a secretaria de Saúde do município, que irá permanecer por conta da necessidade de coordenação durante o período de pandemia no Estado.

A partir de agora, as demais secretarias municipais passam a ser coordenadas por responsáveis, e não terão secretários nomeados. O vice-prefeito, Adelar Silvestri, passa a assumir a coordenação de duas secretarias, a de Cidades - na qual ele já vinha dando suporte desde fevereiro, quando a pasta ficou sem secretário efetivo - e, agora, também assume a coordenação da secretaria de Obras, Estradas, Serviços Públicos e Viação. Essas atividades não tem remuneração extra ao vice-prefeito.

Segundo Dalmago, a prefeitura já vem trabalhando com efetivo reduzido de secretários para manter o planejamento orçamentário e dar continuidade aos investimentos do município - considerando que alguns projetos seguem normalmente e outros, com mais cautela. Além de ter adotado outras medidas de contenção de gastos desde o início da pandemia, como cancelamentos de horas extras, diárias e cortes de contratos. A redução no número de secretários é uma medida por tempo indeterminado.

"Estamos vivendo em meio a uma crise de saúde pública e que se reflete diretamente na economia. Não esperávamos tudo isso, mas está acontecendo, sendo assim, agora, é hora de definir estratégias de gerenciamento de crise, que contribuam para o enfrentamento da pandemia e consigam amenizar os reflexos econômicos. O ano de 2020 também acarretará perdas econômicas devido à estiagem e ao fechamento do comércio. Precisamos acreditar em dias melhores. Sempre estamos buscando o melhor para Gentil, ouvindo a população, lideranças locais e regionais, buscamos fazer uma gestão aberta a sugestões. Queremos trabalhar cada vez mais e melhor para a nossa população, e que logo possamos voltar à normalidade", explica o prefeito.