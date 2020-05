Em parceria com a Faccat, Igrejinha terá incubadora tecnológica

O município de Igrejinha deu o primeiro passo para se tornar um polo de inovação, com o lançamento, em parceria com a Faccat - Faculdades Integradas de Taquara - da Incubadora Tecnológica de Igrejinha. O local servirá para incentivar jovens empreendedores a desenvolver idéias inovadoras. Além do espaço físico, as startups receberão do município toda infraestrutura básica em um espaço para até seis projetos. A Faccat será responsável pela seleção dos projetos e assessoria técnica, com objetivo de orientar e aconselhar os jovens empresários visando inspirá-los, desenvolvê-los e conectá-los, de modo a alavancar os seus empreendimentos. Também serão feitas reuniões, palestras com empresas que também nasceram de startups, entre outras ações.