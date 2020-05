Protótipo de respirador da UPF é testado em animais para comprovar eficácia

Quase dois meses após a primeira versão ser concluída, o protótipo de respirador de baixo custo desenvolvido por professores e técnicos da Universidade de Passo Fundo (UPF) avança para sua terceira etapa. Na semana passada, pesquisadores deram início ao protocolo de testes em animais. Com o auxílio de médicos veterinários do Hospital Veterinário (HV) da instituição e acompanhado de perto por um médico pneumologista, o respirador foi testado em suínos, de 20 e 80 kg, em duas etapas.

Durante os testes, foi possível utilizar todo o potencial do respirador e segundo um dos responsáveis pelo projeto, o professor do curso de Engenharia Elétrica, Adriano Toazza, os testes foram satisfatórios. "Em termos de equipamento, da parte eletrônica, o teste foi satisfatório. Conseguimos utilizar todo o potencial do respirador, os seus mínimos e os seus máximos, tanto no primeiro teste, com suíno menor, como no segundo, com um animal maior, quando precisamos utilizar o ventilador ao limite. Ele funcionou bem em todos esses sentidos", comentou.

Todo o processo de preparo dos animais foi realizado e acompanhado por uma equipe de médicos veterinários do HV. Para isso, os suínos, um de 20kg e outro de 75kg, foram sedados e posteriormente anestesiados e entubados. "Os animais foram mantidos sob anestesia injetável semelhante ao protocolo de indução e manutenção de coma em humanos. Durante o procedimento, estes pacientes foram mantidos sob ventilação mecânica utilizando. Os animais se mantiveram estáveis durante todo o procedimento e também após a recuperação anestésica", afirmou o médico veterinário Leonardo Fornari.

De acordo com o médico pneumologista, Vinícius Buaes Dal Maso, que integra a equipe de desenvolvimento do protótipo, em breve os testes devem ser finalizados. "Estamos em uma fase de aperfeiçoamento. A gente sempre vai querer aprimorar mais, mas acredito que logo vamos ter um resultado que seja bom e suficiente para iniciar mais testes e poder disponibilizar para fabricação. Depende de uma série de fatores, mas a experiência que tivemos nos primeiros testes com suínos foi muito boa, já atendeu aos requisitos básicos, agora vamos fazer alguns aprimoramentos", disse.