UCPel cria site para homenagear mortos pela Covid-19 no Brasil

Entre o número crescente de mortes no Brasil provocadas pela Covid-19, existiram pessoas donas de narrativas únicas, que encontram no site (cadapessoaimporta.com.br) um espaço voltado para o resgate da memória. Criado pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), o endereço entrou no ar recentemente. O primeiro relato recebido conta um pouco sobre a vida de Valnei Galvão Lopes, carioca, de 75 anos, que deixou dois filhos e uma neta.

Compartilhar um pouco sobre os feitos, os sonhos, os trabalhos, as habilidades de cada vida levada pela pandemia é o principal objetivo da iniciativa. O relato pode ser enviado por familiares através de vídeo, foto e texto, e ficará eternizado no site voltado para a humanização dos números, explica a responsável pelo projeto, professora Adriane Möbbs.

"A cada dia, uma estatística é atualizada e, à noite, já é esquecida. Nesse sentido, o site espera registrar a história dessas pessoas para valorizar não apenas essas, mas todas as vidas", avalia a docente. Ao acessar o site, é possível conhecer a história do cartunista e artista plástico carioca Valnei Galvão Lopes, assim como os mais de 20 mil mortos, Valnei era especial. Teve uma vida repleta de experiências, e seu trabalho como cartunista e artista plástico foi reconhecido em espaços culturais do Brasil e da Europa.

Além de homenagear a memória das vítimas do novo coronavírus, o endereço também é uma forma evidenciar as proporções da pandemia, despertar solidariedade, empatia e a conscientização da população sobre as medidas de prevenção. Do projeto, ainda pretende-se oferecer pelo menos uma lição de esperança diante a tragédia: que as vidas perdidas devido à Covid-19 sirvam de estímulo e sensibilização a uma nova conduta moral voltada à humanidade.