No primeiro dia de liberação, academia é interditada na cidade

Uma academia de lutas marciais, localizada na rua Independência, no centro de São Leopoldo, foi fechada pela força-tarefa da prefeitura nesta segunda-feira, no primeiro dia de funcionamento após a liberação para os estabelecimentos do setor. Fiscais flagraram o local sem ventilação adequada, aglomeração de clientes e bebedouros em funcionamento, confrontando as determinações do decreto municipal em vigora. A ação também constatou que o estabelecimento não possuía Alvará Sanitário de Funcionamento e Alvará de Funcionamento.

A academia foi notificada e multada e permanecerá com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Conforme o decreto, academias de ginásticas devem operar com o limite de 25% da lotação máxima prevista no Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), ficando suspensas as aulas coletivas, com exceção do atendimento realizado às pessoas que residem na mesma moradia ou trabalham no mesmo local.

As equipes da força-tarefa seguem atuando para garantir o cumprimento de todas as medidas estabelecidas no decreto de calamidade pública visando conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. No fim de semana, dois hipermercados da cidade foram fechados por questão de segurança. Ambos já voltaram a funcionar após readequações.