SAÚDE Notícia da edição impressa de 26/05/2020. Alterada em 26/05 às 03h00min São Leopoldo inicia blitz sanitária com foco no transporte municipal

A prefeitura de São Leopoldo, através da secretaria municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira uma blitz sanitária nas principais vias da cidade. A medida educativa e preventiva foi adotada como forma de fiscalizar e controlar a pandemia de Covid-19 no município e contou com agentes da rede municipal de Saúde e de outras duas secretarias municipais.

A ação ocorreu na avenida Mauá, no bairro Santos Dumont. Motoristas foram parados e tiveram a temperatura medida, no caso de veículos particulares como táxis e transportes por aplicativos. Além da medição de temperatura, foi fiscalizado o uso de máscaras, por parte dos motoristas e passageiros, dentro do automóvel. A fiscalização também ocorreu no transporte coletivo para o cumprimento do decreto municipal em relação à lotação e ao uso de máscaras dentro de ônibus.

A ação, que continuará ao longo da semana, visa reforçar ainda mais os cuidados contra o coronavírus por parte da população, como afirma o Secretário de Saúde, Ricardo Charão. "É importante destacar o caráter educativo das blitzes para que a população entenda a importância de reforçar os cuidados individuais tanto em casa, quanto ao sair de casa. É uma forma de aproximar o serviço de saúde da população com informações e orientações. E seguiremos ao longo da semana nessa parceria junto com as secretarias de Mobilidade Urbana e da Segurança Pública dentro da estratégia de cuidado e controle da pandemia" disse.

No decorrer da operação também foram fornecidas orientações e informações sobre as ações de controle da pandemia e serviços como, local para aplicação da vacina da gripe e localização dos postos de saúde, entre outros. "As blitzes sanitárias fazem parte da estratégia de acompanhamento e controle da pandemia, ampliamos a testagem da nossa população com critérios técnicos e temos um reforço tanto de orientação quanto da fiscalização do cumprimento das nossas medidas" disse o prefeito, Ary Vannazi.

Em situações onde, ao medir a temperatura alguma pessoa possa apresentar febre, a mesma será orientada a se dirigir a uma Unidade de Saúde para testagem e acompanhamento. A blitz está prevista para ocorrer na parte da manhã, das 8h às 10h e na parte da tarde das 16h30 até às 18h30 em pontos diversos de São Leopoldo.