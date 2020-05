Hospital de Santa Maria recebe doação de ar condicionado da Receita Federal

Aparelhos serão utilizados para equipar áreas do Hospital Regional /JOÃO ALVES/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Os esforços de instituições de Santa Maria para o pleno funcionamento do Hospital Regional têm tido bons resultados. Nesta segunda-feira, a regional da Receita Federal doou mais 27 aparelhos de ar condicionado ao complexo hospitalar. A doação foi feita a pedido da prefeitura, que tem trabalhado juntamente com o governo do Estado para estabelecer melhorias ao hospital.

Conforme o secretário de Saúde de Santa Maria, Guilherme Ribas, os novos aparelhos serão utilizados para a estruturação de outras áreas do hospital. No mês de abril, a Receita Federal já havia doado 53 aparelhos de ar condicionado retidos em fiscalização na cidade, que foram fundamentais para a abertura dos primeiros 30 leitos clínicos e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na instituição. O esforço coletivo é para garantir o funcionamento de leitos de retaguarda para tratamentos de pacientes com coronavírus.

Ao todo, a Receita terá doado 80 aparelhos de ar condicionado à instituição de saúde, além de medidores de pressão, axímetros de dedo, cobertores, monitores de TV, jarras elétricas, garrafas térmicas e projetores, entre outros equipamentos que foram destinados ao Hospital Regional.