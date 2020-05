Prefeitura de Balneário Pinhal reforça medidas contra a Covid-19

Após o registro dos dois primeiros casos de Covid-19 em Balneário Pinhal - uma técnica de enfermagem e o recepcionista do Pronto Atendimento 24h - os cuidados estão redobrados na cidade para evitar que o vírus se propague pelo município do Litoral Norte. Houve desinfecção especializada nas instalações internas e externas do Pronto Atendimento 24h, além da Tenda de Campanha de Combate ao Covid-19 e ambulâncias.

O produto aplicado - quarternário de amônia - tem ampla atuação em microrganismos e já vem sendo utilizado em sanitização em superfícies com potencialidade de contaminação pelo Covid-19. A aplicação será feita duas vezes por semana. Desde o início da pandemia, no mês de março, o município conta com uma tenda com equipe de profissionais pronta para atender os sintomáticos respiratórios. Até agora, aproximadamente 300 atendimentos foram realizados, além de cerca de 200 visitas domiciliares.

No início da pandemia, março. o município chegou a pedir que as pessoas não se deslocasse para a cidade, por conta da redução na capacidade de atendimento nos postos de saúde. A prefeita Márcia Tedesco reitera que todos os esforços estão sendo feitos para evitar a propagação da doença,