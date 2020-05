CRÉDITO Notícia da edição impressa de 26/05/2020. Alterada em 26/05 às 03h00min Santa Cruz do Sul lança programa com juros subsidiados

Microempreendedores de Santa Cruz do Sul que ficaram impossibilitados de exercer suas atividades, ou que foram prejudicados em suas atividades em razão da pandemia de coronavírus poderão recorrer a uma alternativa de crédito emergencial. Já está disponível o Programa de Recuperação de Renda, viabilizado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Credisol, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (Bndes). A iniciativa foi criada para minimizar os efeitos da crise gerada nos setores da economia por conta da pandemia,

Pelo financiamento, disponibilizado pelo Banco do Povo, órgão vinculado à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o empreendedor poderá contratar até R$ 5 mil para serem utilizados como capital de giro. O recurso deve dar um suporte financeiro para empresas, lojas, comércio, autônomos, MEIs, informais ou qualquer outro segmento produtivo durante a quarentena.

O prazo para pagamento é de 24 meses, com 180 dias de carência. Os juros nesta modalidade são 50% são subsidiados pela prefeitura - 1,75% é o juro efetivo para o empreendedor que pagar em dia as prestações. Caso ele atrase, deverá pagar o percentual integral de 3,50%, além de multas e demais encargos do mês em questão.

"Esse programa é mais uma ferramenta que vem para facilitar, desburocratizar o acesso ao crédito, a fim de que os pequenos possam superar esta crise. É um apoio aos nossos empreendedores locais em um momento tão difícil", disse o coordenador do Banco do Povo, Paulo Mans. Ele também ressalta que, da entrega da documentação completa até o crédito disponível na conta são no máximo sete dias, em caso de movimento normal.

O pedreiro Felipe Eduardo Semianer, morador de Linha João Alves, foi um dos primeiros a aderir ao programa. Ele contratou o valor máximo de R$ 5 mil, porém sem período de carência. Essa é primeira vez que ele recorre a um financiamento. "A construção civil voltou, mas devagar. No momento estou fazendo uma casa, é uma obra grande, vou com ela até setembro. Depois tenho outra, mas para o ano que vem não sei como será, não sei se terei serviço, tudo está muito incerto", disse ele.