São Borja nota queda na procura por serviços médicos

No atual período de pandemia, diminuiu bastante o fluxo de pacientes buscando serviços de saúde em São Borja. A hipótese mais provável para isso é o temor de contágio pela doença.

A preocupação entre os profissionais de saúde é que, devido à pandemia, pacientes deixem de tratar ou de investigar patologias ou sintomas registrados antes ou durante o evento da Covid-19. "O nosso pedido é para que as pessoas avaliem com bom senso e responsabilidade cada caso. Se a situação é para atendimento imediato, as unidades e profissionais de saúde devem ser procurados, sem esperar o fim da pandemia", ressalta a secretária de Saúde, Sabrina Loureiro.

Como a demanda diminuiu em relação a todos os serviços da Saúde municipal e do Hospital Ivan Goulart, não é descartada a hipótese de que, passada a Covid-19, haja sobrecarga de pacientes buscando atendimentos. A secretária orienta que, à exceção dos casos de sintomas gripais e de distúrbios respiratórios, que devem ser encaminhados ao Centro de Triagem na Escola Getúlio Vargas, todas as demais questões de saúde básica mais relevantes devem ser encaminhadas às Estratégias de Saúde da Família (ESFs) ou ao Pronto Atendimento Municipal.

Também tem caído a procura por exames e por consultas médicas. Com menor demanda, exames como de raio X são realizados já no dia seguinte ao agendamento. Em relação a outros exames, como ultrassom, ressonância e tomografia, a espera é um pouco maior. Atualmente, todos eles são realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Ivan Goulart. Um problema que continua sendo registrado é que pessoas marcam exames e, depois, não comparecem para a realização. Sabrina alerta que, se o paciente não for na consulta, deve avisar com antecedência.