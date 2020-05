Tempo de racionamento d'água é reduzido em Bagé

Após as chuvas do final de semana, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) irá reduzir o. A decisão foi tomada pela Comissão de Enfrentamento à Seca e Estiagem. Retornando à escala anterior, o setor 1 será abastecido das 03h às 15h e o setor 2 das 15h às 03h.

O grupo avaliou que houve uma melhora nos níveis das barragens que abastecem a cidade, porém ainda seguem preocupantes. "Ainda temos que manter o racionamento até estarmos com níveis seguros, principalmente na Sanga Rasa. Porém, já conseguimos reduzir para 12 horas sem água, o que melhora bastante o abastecimento", relata Valmi Peraça, diretor operacional da autarquia.

O acumulado do mês de maio é de 177,9 milímetros de precipitação. A Sanga Rasa está 6,10 metros abaixo do normal. Já o Piraí recuperou quase dois metros após as chuvas e está com 4,50 metros negativos. A Barragem Emergencial, por sua vez, está cheia. As barragensno auge da seca no município