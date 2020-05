RGE vai ressarcir clientes de Parobé por cobrança excessiva

O Procon de Parobé emitiu uma notificação contrária às cobranças discrepantes da RGE Energia, concessionária de energia da cidade. A empresa vinha fazendo a cobrança sobre a média de consumo dos consumidores. Conforme a coordenadora da entidade, Veridiana Frassão, o estopim das reclamações era devido às cobranças excessivas, sobretudo a partir do mês de abril, e distantes da realidade vivenciada pelos consumidores nos meses anteriores. Os valores praticados estavam acima da média normas das residências.

Por esse motivo, a concessionária terá que ressarcir os clientes lesados. Em nota, a RGE esclareceu como funcionava o faturamento efetuado desde que se iniciou o período de quarentena da Covid-19. Conforme a concessionária, uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 24 de março autorizava o faturamento pela média dos últimos 12 meses de consumo do cliente, eliminando a necessidade de visita presencial. Como alternativa para evitar faturamentos por estimativa, também foi permitido aos clientes a possibilidade da autoleitura (o próprio cliente informava leitura por meio dos canais de atendimento da distribuidora). Ambas as opções foram divulgadas pela empresa nos canais de comunicação própria.

Segundo a nota, a RGE ficou impossibilitada de fazer a leitura de consumo de todos os clientes da sua área de concessão no período de 6 a 15 de abril, obedecendo decisão liminar da Justiça do Trabalho. A RGE ressalta que o processo de leitura e entrega das contas já está normalizado. Também destaca que as faturas emitidas em maio para os clientes estão considerando a leitura real, feita em campo, compensando assim eventuais diferenças no valor da fatura, sejam a maior ou a menor. Não é necessária nenhuma ação dos clientes, a compensação acontece de forma automática pela RGE, conforme a própria empresa afirmou.