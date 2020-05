Livramento prevê prisão a quem sair do isolamento obrigatório

A prefeita de Santana do Livramento, Mari Machado, assinou um decreto em que prevê medidas mais duras ao enfrentamento da Covid-19. Entre os destaques, o Executivo delibera sobre as medidas de isolamento, em que descumprimento do isolamento domiciliar por parte de qualquer cidadão que tenha a obrigatoriedade de fazê-lo, poderá ser denunciado à Vigilância Epidemiológica ou à Defesa Civil. As orientações vão ao encontro do disposto no artigo 268 do Código Penal, que constitui crime infringir determinação do Poder Público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A prefeita destacou que, apesar do município ter mudado sua bandeira de amarelo para laranja, conforme estabelece o distanciamento controlado, todas as medidas previstas já estavam sendo realizadas, em termos de regramento para evitar o aumento dos casos de Covid-19. "Estamos bem regrados. Fomos um dos primeiros municípios a adotar o uso de máscaras, por exemplo," disse Mari Machado, ressaltando que a preocupação maior agora é com a chegada do inverno. "O que nos preocupa agora é este período onde as doenças respiratórias afloram naturalmente", avalia.

Outro ponto comentado pela prefeita foi com relação a entrada de pessoas com a finalidade compras no lado uruguaio da fronteira. Apesar de o decreto continuar proibindo a circulação de vans, ônibus e coletivos com a finalidade de turismo, ela destacou que o município não pode barrar a entrada de veículos de particular.

"No sentido de prevenção vamos criar uma barreira sanitária bem na entrada da cidade, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos fiscalizadores do município, fazendo a verificação da temperatura dos ocupantes dos veículos. Caso alguém apresente algum sintoma de Covid-19, vamos encaminhar direto ao atendimento médico para uma melhor triagem", explicou.