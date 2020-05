Vale do Rio Pardo ganha nova ferramenta para monitorar casos de Covid-19

Os municpios de Santa Cruz do Sul e Venncio Aires contam com um novo aliado para o planejamento de aes e tomada de decises visando preveno e ao combate Covid-19. Um projetofoi desenvolvido de forma colaborativa e voluntria por por pesquisadores do Programa de Ps-Graduao em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, integrantes da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul (Seasc) e tcnicos das secretaria de Planejamento, Oramento e Gesto de Santa Cruz do Sul e de Planejamento e Urbanismo de Venncio Aires.

A proposta do "ObservaDR/Covid-19"envolve aindaos cursos de Geografia, de Comunicao Social e de Arquitetura e Urbanismo da universidade. O espao oferece dados secundrios e mapas temticos, com notas contendo informaes cientficas sobre variveis sociais, demogrficas, de infraestrutura e sade da populao e domiclios dos bairros dos dois municpios. Fornece, ainda, mapas e dados gerais sobre aspectos socioespaciais da expanso da epidemia na Regio dos Vales e no estado do Rio Grande do Sul.

As informaes tm como base dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), do Datasus, das prefeiturasdas cidades envolvidase da Secretaria Estadual de Sade, entre outras instituies. "Os mapas apontam os bairros com maior nmero de moradores, onde se concentram as pessoas mais idosas, grupos de risco, nmero de moradores que compartilham a mesma casa, entre outras informaes", explica a presidente da Seasc, Patrcia Lopes. "A ideia que este banco de dados possa mostrar o alastramento da doena na cidade, apontando os possveis locais de transmisso", acrescenta.

Segundo o coordenador do trabalho,Rogrio Leandro Lima da Silveira, a escolha dos dados e a definio dos mapas que sero contemplados levaram em conta aquelas variveis e dimenses que, para a equipe do projeto, so relevantes para a anlise social e espacial da populao e do espao da cidade no contexto de pandemia da Covid-19. "A iniciativa pretende fornecer informaes cientficas ao pblico em geral e subsdios para a tomada de deciso dos gestores pblicos na implementao de polticas pblicas que visem preveno, mitigao e ao controle dessa doena", refora Silveira.