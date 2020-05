Obras viárias realizadas pela Codeca vão custar R$ 2,5 milhões em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, iniciou nesta semana diversas intervenções em áreas críticas no município. As melhorias serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca).

O secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, assinou a ordem de serviço com o presidente da empresa, Nestor Basso na presença do prefeito Flávio Cassina e da Chefe de Gabinete e secretária de Governo, Grégora Fortuna dos Passos. O investimento nas obras que será feito pelo Executivo municipal é de pouco mais de R$ 2,5 milhões.

As melhorias começaram nesta segunda-feira, com o recapeamento asfáltico e o deslocamento de postes na avenida Rubem Bento Alves próximo à rua Ludovico Cavinato. Até o fim desta semana, seguem as intervenções em outras vias da cidade, como o recapeamento asfáltico e remoção parcial de canteiro na rua Matheo Gianella, junto à Casa de Pedra; recapeamento asfáltico no cruzamento da avenida França com a rua 21 de Setembro; fechamento de canteiro central na avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, próximo ao Multi Mercado Villagio Iguatemi; e mudança no sentido de circulação da rua Attílio Bassanesi.

Conforme Willenbring, as intervenções facilitarão o trânsito em horários de pico e permitirão maior controle sobre a mobilidade urbana. "Além das obras já citadas, demandas adicionais que surgirem em áreas críticas também serão atendidas pelo contrato firmado nesta sexta-feira", informa. O contrato firmado para a melhorias destas vias é valido até maio do ano que vem.