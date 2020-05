Prefeitura de Venâncio Aires autoriza aumento da capacidade de aviários

A prefeitura de Venâncio Aires, em acordo com as ações propostas pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), aprovou a proposição feita para que as propriedades de agricultura integrada de aves de corte e suínos. O pedido é para que as empresas possam aumentar a sua capacidade de alojamento em 30%, além do licenciamento ambiental realizado pelo município, sem serem autuados.

Tal medida terá validade de 90 dias e visa amenizar a situação que os agricultores integrados estão enfrentando em função da pandemia de Covid-19, trazendo segurança e manutenção regular junto aos órgãos ambientais. O próximo passo é a homologação no Diário Oficial do Estado, de acordo com o texto aprovado na reunião para que a medida entre em vigor.

Venâncio Aires possui 19 propriedades de aves de corte e 44 de suínos, conforme relatório da secretaria de Desenvolvimento Rural