Descarte de máscaras e luvas gera temor em Pelotas

O uso de máscaras e luvas como aliado na proteção contra o novo coronavírus e na contenção da sua propagação traz consigo uma importante responsabilidade: o seu descarte correto. Pensando nisso, a prefeitura, em parceria com o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), distribui sacos vermelhos para individualizar e diferenciar a coleta destes materiais possivelmente contaminados. No entanto, mesmo aderindo às novas sacolas, parte da população continua descartando-as de forma errada no dia da coleta seletiva.

Os moradores devem descartar os equipamentos de proteção nos dias de coleta dos resíduos orgânicos e não junto ao lixo reciclável. Isso porque, mesmo separando corretamente os itens nos sacos coloridos, ao dispensá-los na coleta seletiva, eles colocam em risco as famílias das cooperativas de reciclagem.

Os saquinhos são distribuídos gratuitamente em mais de 80 pontos da cidade, no Centro e nos bairros. Além das unidades de saúde e órgãos da prefeitura, lojas, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais se tornaram parceiros do projeto, entrando para esta corrente de conscientização e cuidado com quem trabalha diariamente com os resíduos produzidos em Pelotas.

Tão importante quanto o descarte das máscaras e luvas na coleta orgânica é o seu acondicionamento nos saquinhos vermelhos. Eles foram feitos nesta cor, justamente, para chamar a atenção e deixar visível a todos que ali há um material diferenciado, passível de contaminação. O diretor-presidente do Sanep, Alexandre Garcia, lembra que a medida também é uma forma de proteger os coletores que recolhem os resíduos, os catadores e a população em situação de rua, que possivelmente irá mexer nos resíduos buscando alimentos.