Número de viagens de ônibus em Pelotas cai pela metade

Boa parte dos ônibus do Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP) carrega, em todo o seu trajeto, menos de 15 passageiros. Esse e outros dados foram obtidos em levantamento feito pela secretaria de Transporte e Trânsito (STT) nas primeiras semanas de maio.

O levantamento mostra, também, que os ônibus do consórcio realizam 1254 viagens por dia atualmente, com a redução do movimento devido à pandemia do novo coronavírus. No período anterior, em novembro de 2019, o número de viagens era o dobro do praticado durante o isolamento social, e o número de passageiros superava 112 mil usuários diários. Em abril de 2020, a média foi de 22 mil usuários por dia.

Constatou-se, durante o período de liberação das atividades econômicas na cidade, que os ônibus que apresentaram lotação acima de 44 não chegaram a exceder o limite determinado pelo decreto municipal de distanciamento social, que prevê o máximo de ocupação de todos os assentos, mais dez passageiros em pé, em cada veículo (54 pessoas, dependendo do tamanho do ônibus). Boa parte dos coletivos, principalmente fora de horários de pico, circula com poucos passageiros, em média metade dos bancos ficam ocupados (cerca de 20 assentos). As situações em que se verificou excesso da lotação foram pontuais.

Na linha Guabiroba, uma das mais utilizadas em Pelotas para o transporte, foram 240 horários monitorados nos três dias da primeira e segunda semana do mês. Deste total, 107 viagens apresentaram bilhetagem inferior a 15 passageiros, e 16 voltas superaram os 44 usuários. Na segunda semana foram 118 voltas com menos de 15 pessoas, e apenas 10 com mais de 44.

O transporte coletivo urbano em Pelotas é sustentado pela tarifa cobrada aos usuários, não há subsídio da prefeitura para cobrir o valor da passagem. O número de passageiros vem diminuindo ano a ano na cidade, devido à migração para os transportes individuais ou compartilhados por aplicativo. A prefeitura busca alternativas para otimizar o serviço junto ao consórcio, com readequação de horários, linhas e itinerários