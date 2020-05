Ex-aluna da Feevale integra grupo de universidade da Inglaterra voltado a estudar impactos do coronavírus

A egressa do curso de Biomedicina da Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, Paula Boeira, residente há três anos na Inglaterra, integra um grupo de pesquisa da University of Plymouth que está na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Os pesquisadores estão analisando as diferentes respostas imunológicas dos pacientes com Covid-19 e trabalhando para desenvolver um teste simples que ajude a prever quem desenvolverá uma doença grave.

O estudo é realizado pelo Plymouth Hepatology Research Group da universidade nos hospitais universitários da cidade. "Ao analisar amostras colhidas assim que os pacientes entram no hospital e, depois, acompanhá-los à medida que a doença progride, buscamos identificar, em um estágio inicial, quem, provavelmente, desenvolverá a doença respiratória grave que pode ser associada com o vírus", explica Paula.

Conforme a pesquisadora, o estudo, que se iniciou há cerca de três semanas, está previsto para levar de dois a três meses. Já foram analisados 30 pacientes em um curto período de tempo, sendo necessários, aproximadamente, 200 pacientes para concluir essa etapa. De acordo com Paula, já foram notadas algumas diferenças entre pacientes e controles, mas ainda é muito cedo para se ter alguma conclusão. A biomédica formou-se em 2011 na Feevale e, após um período em que estudou mestrado em Ciências Biomédicas na Holanda, mudou-se para a Inglaterra em 2017.