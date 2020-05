Nova Petrópolis proíbe o consumo de álcool em espaços públicos da cidade

A prefeitura de Nova Petrópolis publicou um decreto que altera medidas em relação à prevenção ao coronavírus na cidade. O documento reitera declaração de Estado de Calamidade Pública de Nova Petrópolis e dispõe sobre medidas para controle e enfrentamento da Covid-19. O decreto trouxe como principal novidade a regulamentação no consumo de bebidas alcoólicas no município, tanto em bares e restaurantes como em espaços públicos.

De acordo com o decreto em vigor, os estabelecimentos comerciais que atuam, concomitantemente com venda e consumo de alimentos e bebidas no local, deverão restringir o horário de consumo de bebida alcoólica, no estabelecimento, até às 23h, devendo, contudo, a bebida alcoólica ser acompanhada de refeição ou lanche. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos (praças, calçadas, ruas, logradouros públicos).

O decreto também adapta o funcionamento de centros comerciais e shopping da cidade de acordo com a bandeira vigente, que estão limitados a 50% da lotação e recomenda-se fazer monitoramento de temperatura de todos que acessarem o local, sendo proibida a prova de vestimentas em geral, calçados, acessórios, bijuterias, entre outros nos estabelecimentos.

As determinações das medidas sanitárias instituídas pelo Sistema de Distanciamento Controlado do Estado correspondentes passam a vigorar na segunda-feira seguinte. Com o decreto municipal vigente, as normas serão adequadas automaticamente, conforme a classificação de bandeiras feita pelo governo estadual.