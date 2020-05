Univates vai conceder desconto em duas mensalidades aos alunos

Considerando o atual momento e os dilogos estabelecidos com os estudantes por meio do Diretrio Central de Estudantes (DCE), a Reitoria da Univates anunciou trs medidas de apoio aos estudantes.Na reunio, foram tratadas diversas questes como o retorno lento e gradual das atividades da Univates e os cuidados com a sade e o bem-estar dos alunos, professores e funcionrios da instituio.

Ficou acordado que nos meses de junho e de julho ser alterado o desconto por pontualidade para o pagamento das mensalidades de cursos de graduao presenciais e a distncia, tcnicos e de idiomas. No ms de junho, haver 10% de desconto para pagamento at o dia do vencimento, que teve a data postergada do habitual dia 10 para o dia 22. J no ms de julho o percentual de desconto para pagamento da mensalidade em dia ser de 20%, com data de vencimento em 20 de julho.

Para estudantes dos cursos de ps-graduao lato e stricto sensu, ser concedido desconto de 5% para pagamento da mensalidade at o vencimento, que tambm ser no dia 22 de junho. Em julho, o desconto para esses estudantes ser de 15%, com vencimento do boleto no dia 20 de julho. Alm disso, ser mantida, at agosto, a iseno da cobrana de taxas de 35 diferentes tipos de protocolos acadmicos.

De acordo com o reitor, Ney Lazzari, foi acertado na reunio que, se os representantes dos estudantes quiserem, poder ser constitudo um grupo de trabalho entre Univates e DCE para que sejam estudadas as contas da instituio, que j foram apresentadas no evento virtual." Esse um daqueles legados invisveis que tm um valor inestimvel nessas horas. claro que isso reflexo de anos de trabalho e de seriedade e, neste momento, temos que continuar honrando essa tradio e nos mantermos sos e fortes fsica e mentalmente", afirma o reitor.