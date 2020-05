Hospital de Cruz Alta amplia atendimento para pacientes com Covid-19

So Vicente de Paulo passa a ter unidade com mais 30 leitos exclusivos /HSVPCA/DIVULGAO/CIDADES

O Hospital So Vicente de Paulo, de Cruz Alta, passa a contar com uma unidade exclusiva para o atendimento de pacientes suspeitos ou com diagnstico confirmado da Covid-19. A instituio recebeu os equipamentos necessrios para implementao dos novos leitos da Unidade deTerapia Intensiva (UTI) e leitos clnicos, exclusivos para o enfrentamento da Covid-19. A nova unidade conta com 10 leitos completos e equipados de UTI, para atender a casos mais graves da doena, assim como 20 leitos clnicos para mdia complexidade.

A unidade Santo Antnio, antiga ala de pediatria e internao da instituio, passou por reformas e uma srie de readequaes em sua estrutura, de acordo com a orientao e projeto elaborado e aprovado pela Vigilncia Sanitria, viabilizando a criaodo espao. Para readequao,foram realizados reparos como a substituio do forro, instalao de tela protetora, pintura do espao, readequaes na rede eltrica e hidrulica, assim como na aquisio de equipamentos e materiais para garantir o tratamento humanizado aos pacientes e a segurana de toda equipe que ir trabalhar diariamente na unidade.

A ampliao do nmero de leitos faz parte do Plano de Contingncia Hospitalar Covid-19 do governo do Estado, que prev o aumento do nmero de leitos para o tratamento de pacientes com o diagnstico de Covid-19 em diversas regies do Rio Grande do Sul. O diretor-geral do hospital, Roger Esteves, falou sobre o trabalho e as aes realizadas pela instituio para o enfrentamento da Covid-19. "Essa iniciativa, construda de forma coletiva, tem como principal objetivo oportunizar aos pacientes um tratamento adequado at o restabelecimento de sua sade", destacou o gestor da instituio.